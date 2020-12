AEX duikt in het rood

De Europese aandelenmarkten staan aan het begin van de dag flink in de min. AEX -0,6%, DAX -1,1% en IBEX -2,1%.

De reacties van de aandelenmarkten op de Brusselse en monetaire ontwikkelingen maken duidelijk hoe snel positieve trends worden verwerkt. Er is ruimte gekomen om het coronanoodfonds aan te spreken nadat Hongarije en Polen niet langer dwarsliggen in Brussel.

De ECB heeft monetair verruimd. Het coronanoodfonds wordt met 500 miljard verhoogd tot 1.850 miljard euro en het steunprogramma wordt verlengd tot minimaal maar 2022. Ook financiële instellingen krijgen een extra steun in de rug. Sommige analisten hadden graag gezien dat meer ruimte zou zijn gecreëerd voor kredietverlening, maar bij de effectiviteit daarvan moeten vraagtekens worden geplaatst in een periode van lockdowns en een lage bezettingsgraad van de industrie, die in veel gevallen lager is dan 75%. De economische verwachtingen zijn naar beneden bijgesteld. Het lijkt wel alsof bij monetaire verruiming het water enkel harder gaat klotsen.

Op de laatste beursdag van de week zijn markten gevoelig voor onzekerheden. In een tradersmarkt worden dam veelal posities gesloten vlak voor het weekeinde. Tegenover de positieve kanten van het coronavaccin staat de onzekerheid over Brexit. De Amerikaanse futures staan lager. Azië is verdeeld. Nikkei -0,4%, Shanghai -0,8% en Kospi +0,9%.

Euro/dollar 1,2128. Pond/dollar -0,6% op 1,3213. Euro/yuan 7,9226. Goud -0,2% op 1.832,29. Brent +0,4% op 50,47 dollar.

