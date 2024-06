AEX: ECB kan nauwelijks nog verrassen

Het is wachten op het rentebesluit van de ECB. De markt verwacht geen verrassing. Toch zullen de markten wat omlaag gaan door een tegenvallende daling in de VS van de PMI naar 48,7.

De ECB verlaagt donderdag de rente met 25 basispunten. Dat verwacht portfoliomanager Konstantin Veit van ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. “Het rentepad na deze vergadering is echter interessanter.”

Veit betwijfelt of de ECB hier veel richtlijnen zal geven. “We verwachten dat ze haar aanpak per vergadering opnieuw zal benadrukken op basis van de gegevens in de komende maanden. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de ECB zich zal vastleggen op een bepaald rentepad.”

Als de ECB eenmaal de rente heeft verlaagd, zal de centrale bank vervolgens voorzichtig te werk gaan in conventionele stappen van 25 basispunten. Veit: “Gezien de reactiefunctie van de ECB, waarbij beslissingen worden gebaseerd op de inflatievooruitzichten, de onderliggende inflatiedynamiek en de beleidstransmissie, verwachten we dat de ECB de rente tijdens de projectiebijeenkomsten van de medewerkers zal blijven verlagen.”

Ook volgens Katharine Neiss, Chief European Economist bij PGIM Fixed Income, is de renteverlaging vrijwel zeker gezien de sterke ‘forward guidance’ van ECB-beleidsmakers en is het bovendien niet ongebruikelijk dat de ECB een andere weg inslaat dan de Fed als het gaat om het nemen van rentestappen.

“Bovendien was een aantal doorgevoerde renteverhogingen bedoeld als extra verzekering tegen het doorzetten van de loon-prijsspiraal. Nu de loongroei afkoelt, kan die ‘verzekering’ worden opgeheven. Dat gezegd hebbende, is het nog steeds onduidelijk of de binnenlands gegenereerde inflatie is teruggekeerd naar een niveau dat de algemene inflatie duurzaam op 2% houdt. Verdere renteverlagingen zullen dus beperkt en geleidelijk zijn.”

Marken

Amerikaanse futures tot 0,2% lager. Europa 0,3% lager. AEX -0,3%, net als Duitsland en Frankrijk. Azië: Nikkei -0,7%, Shanghai +0,4%, Sensex +0,6%, Taiwan +1,7% en Hong Kong +0,2%. Euro/dollar 1,0894. Brent -1,2% op 77,38 dollar door de vrees voor een verzwakking van de Amerikaanse economie.

