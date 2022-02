AEX: ECB kan niet anders dan pappen en nathouden

Het is een illusie om te denken dat ECB-president Lagarde vandaag de monetaire noodklok gaat luiden. Daarvoor is te veel aan de hand in de wereld.

Lagarde kan eigenlijk niet veel verder gaan dan te zeggen dat de ECB klaarstaat om monetaire acties te ondernemen als de inflatie niet snel genoeg normaliseert. Cruciaal is daarom de ontwikkeling van energieprijzen. Brent is vandaag -0,3% op 89,24 dollar en TTF Gas is +1,6% op 77,35 euro.

De geopolitieke spanningen rond Oekraïne zijn bepalend. Wapengekletter zal leiden tot een grote mate van volatiliteit. Ook de prijs van Brent zal omhooggaan en daarmee de inflatie.

De teleurstellende resultaten van Meta (Facebook) zullen zorgen voor een extra zetje omlaag. De future voor de Nasdaq staat 2,2% in de min, ruim het dubbel van het verlies voor de S&P. Ook Europa staat lager. Nikkei -1,1%, China nog dicht, Sensex -0,5% en Australië -0,3%.

Beleggers lijken weer te willen vluchten in obligaties. Duitse Bunds onveranderd 0,0350%. Ook US Bonds onveranderd op 1,7681%. Euro/dollar 1,1299. Bitcoin +0,3% op 37.044 dollar.

AEX

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16985 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht