AEX: ‘Een crash duurt kort of lang’

Wanneer zal sprake zijn van een omslag? Vandaag staan de koersen weer onder druk.

Peter Garnry, hoofd Aandelenresearch Saxo Bank: “De huidige drawdown is de op drie na grootste sinds 2010. Het gemiddelde aantal dagen tot het dieptepunt van de 10% is 76 dagen. Dus als we de jaren na de financiële crisis als onze basislijn hanteren, moeten beleggers natuurlijk de dip kopen en is het ergste nabij. Helaas zijn dit de verkeerde voorbeelden. Als we kijken naar de 30 grootste drawdowns sinds 1928 in de S&P 500 dan zien we een opvallend patroon. Ofwel bereikt een drawdown snel zijn dieptepunt, ofwel duurt het lang. De middenweg lijkt klein te zijn. Wij menen dat de neerwaartse daling na de dot-com zeepbel gelijkenissen vertoont met de huidige neerwaartse daling als gevolg van de bovengemiddelde aandelenwaardering. De twee andere drawdowns in het begin en het einde van de jaren zeventig vertonen gelijkenissen met de huidige inflatieschok, aanbodbeperkingen en grondstoffencrisis die we vandaag waarnemen. Deze drie neergaande bewegingen hadden handelssessies tot het dieptepunt van 360 tot 637 dagen (1,5 tot 2,5 jaar voor het bereiken van de bodem) en een volledige lengte van 820 tot 1898 dagen. Dat is ongeveer e tot 7,5 jaar. Met andere woorden, de pijnlijke realiteit is dat we misschien net begonnen zijn aan een zeer lange reis naar het onbekende en iets dat er heel anders uitziet dan onze ervaring van de afgelopen 12 jaar.”

Amerikaanse futures staan vanmorgen lager. Ook Azië is in de min. Nikkei -0,9%, Shanghai -1,9%, CSI 300 -1,9% en Hong Kong -2,3%. De ingrediënten voor de koersdruk blijven hetzelfde: Oekraïne, inflatie, rente, angst voor recessie, maar nu bij een dalend vertrouwen. Euro/dollar loopt flink op tot 1,0705, wat een gevolg is van de verwachting dat de ECB op korte termijn de rente zal verhogen.

AEX: trend van daling wordt opgerekt

