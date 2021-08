AEX: Een onbesproken variant voor tapering

Het kan alle kanten opgaan op de beurzen in de aanloop naar de toespraak van Fed-president Powell in Jackson Hole.

Meeste marktvorsers zijn het met elkaar eens: de Fed doet nu niets, maar kondigt later dit jaar tapering aan. Een onbesproken variant voor tapering: “We zijn een maand geleden met tapering begonnen”, zet Fed-president Powell in dit scenario. De markt kan dan de conclusie trekken dan tapering geen bedreiging is, maar dat geldt alleen als Powell zo’n uitspraak zou doen in een stijgende markt.

Futures wijzen op een licht hogere opening in Europa en de VS. Azië is verdeeld. Nikkei -0,5%. Shanghai, CSI 300 +1,3%, Sensex -0,2% en Hong Kong +0,5%. Fundamenteel is het een windstille dag.

Euro/dollar 1,1763. Euro/yuan 7,6233. Bitcoin onveranderd 46.898, goud +0,4% op 1.799 en Brent +1,0% op 71,78 dollar.

De opgaande beweging van de AEX (780,31) verliest aan kracht, zo kan worden geconcludeerd op basis van de bandbreedte en de RSI.

