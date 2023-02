AEX: een vrijdagse beursstorm?

Aandelenmarkten kunnen nog niet loskomen van de inflatie. De producentenprijzen stegen met 0,7% in januari sterker dan verwacht. Dat is niets vergeleken met de vergelijkbare stijging van 17,8% in Duitsland.

Hoe hard gaat de Fed op de rem trappen . Vice-president James Bullard van het Fed-kantoor in St. Louis sluit een verhoging van 50 basispunten niet uit. De komende week zal vooral worden gekeken naar het koopgedrag van consumenten. Het vertrouwen in de economie zal minder worden als minder wordt uitgegeven. Positief is dat in het VK de winkelverkoop met 0,5% is toegenomen na een daling van 1,2% in december.

Fors lager

Amerikaanse futures staan nog onder druk nadat gisteren de markten met meer dan 1% daalden. Duitsland en Nederland ruim 1,2% lager bij de opening. Ook in Azië was het prijsschieten: Nikkei en Shanghai -0,7%, CSI 300 -1,8% en Hong Kong -1,1%.

AEX laat nog een stijgende trend zien. Is sprake van een vrijdagstorm op de beurs?

