AEX: eerste aanzet voor verhoging bandbreedte naar 901-932

De golf van kwartaalcijfers die de komende maand de aandelenmarkt zal overspoelen is bepalend voor het sentiment van de rest van het jaar.

Het gaat bij de publicatie van de cijfers niet zozeer om mee- of tegenvallende resultaten. Het gaat om de verwachtingen en de groeipotentie: zwakt deze af? Deze zullen in belangrijke mate worden bepaald door wat In de bestuurskamers wordt besproken oven de gevolgen van de handelsoorlog. Het kan bijna niet anders dan dat hieruit onzekerheid wordt vloeit. Hoe internationaler, hoe groter het risico op een vervlechting met de handelsoorlog. Daar zullen dan terughoudende prognoses aan worden gekoppeld. Logisch en niet goed voor het sentiment van aandelen.

Bovendien zijn er nogal wat aandelen met een hoge koerswinstverhouding. Dat zal worden genormaliseerd In de komende kwartalen. Correcties voor hooggewaardeerde aandelen zijn dan ook nog niet voorbij. Alleen zal dat niet betekenen dat het geld naar de goedkope aandelen zal vloeien. Veelal zijn dat bedrijven die onvoldoende met de tijd van automatisering zijn meegegaan voor het gevoel van de beleggers. Die bedrijven zullen bij de presentatie van de kwartaalcijfers een goed verhaal moeten houden over hoe AI wordt ingezet en wat de gevolgen zullen zijn voor de onderneming. Arbeidsintensieve bedrijven ontkomen niet aan saneringen. Het mes is vlijmscherp door de deglobalisering, afnemende groei en valutaire spanningen.

Top 5 aandelen met een hoge koerswinstverhouding basis de AEX

Top 5 aandelen met een hoge koerswinstverhouding basis de S&P

Top 5 aandelen met een hoge koerswinstverhouding basis de Nasdaq

Top 5 aandelen met een hoge koerswinstverhouding basis de DAX

Vandaag

De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag grotendeels vooruit, omdat China aangaf vertrouwen te hebben in het bereiken van zijn groeidoelstelling van ongeveer 5% voor het hele jaar, terwijl het beloofde in het tweede kwartaal een nieuw groeibevorderend beleid in te voeren te midden van toenemende externe uitdagingen. Beleggers volgden ook de lopende onderhandelingen tussen de VS en zijn belangrijkste handelspartners in Azië, die vooruitgang leken te boeken. Nasdaq +0,3%, Sensex +1,0%, Shanghai onveranderd, Amerikaanse futures tot 0,7% lager, euro/dollar stabiel op 1,1370, goud -0,7% op 3297 en Brent +0,3% op 67,09 dollar.

AEX: Eerste aanzet voor verhoging bandbreedte naar 901-932

