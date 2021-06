AEX en andere markten die hun jaarwinst kunnen inleveren

Op het eerste gezicht hebben beleggers geen enkele reden tot klagen met een stijging van de AEX met 30,6% over de afgelopen 12 maanden.

De winst voor de AEX verbleekt wel bij de 337% voor bitcoin, 80% voor Brent en 61% voor koper. De Kospi (Zuid-Korea) weet met een winst van 54,6% over de afgelopen 12 maanden de Nasdaq en andere belangrijke markten af te troeven. De AEX deed het beter dan de DAX, Stoxx 600, Stoxx 50, Shanghai, Hang Seng en FTSE 100.

Risico’s

De risico’s voor haussiers nemen toe na de krachtige stijging, even onvermijdelijk als logisch. Een scan op maandbasis is een zinvol hulpmiddel. Het gevolg van heftige, volatiele bewegingen kan ook leiden tot overtrokken risico’s. Zo is het charttechnische risico voor bitcoin 107%. Dat is ondenkbaar, omdat je dan als bezitter moet betalen (2.916 dollar) om te kunnen verkopen.

Het kan geen kwaad om de uitkomsten van technische analyse te gebruiken om de balans op te maken. De laatste kolom in de tabel heeft de naam ’12 mnd% -Risico’. Het kan als een graadmeter worden gezien voor wat van de winst overblijft als de onderliggende waarde daalt naar de ondergrens van de bandbreedte.

De AEX, DAX, Stoxx 600, Stoxx 50, Hang Seng, FTSE 100 en goud zullen bij een daling naar de ondergrens van de bandbreedte meer verliezen dan de winst over de afgelopen 12 maanden.

Beleggers wachten op wat de Fed zal gaan doen. Ongetwijfeld zal de angst voor de inflatie en een rentestijging niet worden aangewakkerd. Het economisch herstel is veel te kwetsbaar. De dreiging die uitgaat van de stijgende prijzen van commodities is beperkt. Brent staat ondanks de stijging 40% beneden de high van 2011. Koper staat op hetzelfde recordniveau als in 2011. De inflatie bewoog 10 jaar geleden rond de 2,5%, de helft van nu.

Azië is lager, net als de Amerikaanse futures. Nikkei -0,5%, Shanghai -0,8%, CSI 300 -1,1% en Australië onveranderd.

Euro/dollar 1,2128. Euro/yuan 7,7632. Bitcoin +0,4% op 40.311, goud onveranderd 1.860 en Brent +0,8% op 74,60 dollar. Duitse Bunds +0,02 op min 0,2300%. US Bonds onveranderd 1,4973%.

