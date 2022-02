AEX en tot hoever kan de Duitse rente stijgen?

Inflatie kan voor volatiele uitslagen blijven zorgen op de aandelenmarkten.

Later deze week worden belangrijke inflatiecijfers bekend gemaakt. Vandaag wordt het echter een afwachtende dag, althans op basis van de bewegingen van de futures in de premarket. In Azië geeft de winst van China van 2% een vertekend beeld, omdat de markten na de vakantie een inhaalslag moesten maken. Nikkei -0,7%, Sensex -1,1% en Australië +0,3%.

Duitse Bunds

Duitse Bunds +0,05 op 0,2080%, wat aangeeft dat de markt rekening houdt met een stijgende rente. Op 0,25% ligt een weerstand. Na een doorbraak kan de Duitse Bunds naar 0,75%, wat bij een verder stijgende inflatie uiterst waarschijnlijk is.

US Bonds lijken tot rust te komen op 1,9014%. Het is slechts een tussenstation. De schijn is bedrieglijk. De high van 2019 wordt getest. Op 2,3% ligt pas een weerstand. Daarna ligt er een op 3,2%. Voor overmoedige hoop is geen plaatst.

Euro/dollar 1,1432. Euro/yuan 7,2758. Bitcoin +5,2% op 42.769 dollar. Brent +0,2% op 93,46 dollar. Goud +0,1% op 1.809.

AEX eerder oversold dan overbought

Geschreven door: Eddy Schekman



