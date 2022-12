AEX en wat gaat Philips doen (kopen?)

De AEX is met een winstje van 0,4% op 700,23 hoger geopend.

De meeste winst was weggelegd voor Philips met een koersstijging van 4,7% op 12,99 euro. Dat is een bijzondere beweging. Het moet worden toegeschreven aan meevallende testuitslagen van de Dreamstation. De Amerikaanse toezichthouder moet nog wel overtuigd worden. Op 12 euro is een mooie stevige bodem gevormd. Er is nu technisch ruimte voor een koersstijging naar 19 euro.

Amerikaanse futures staan tot 0,4% in de plus. Azië is verdeeld. Shangai -0,2% en Hong Kong +0,2%. Euro/dollar 1,0620. Brent +0,4% op 80,23 dollar.

Het positieve sentiment voor de AEX is bedrieglijk. De trends staan onder druk.

