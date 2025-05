AEX: er is niet veel nodig voor een kentering

Amerikaanse futures staan lager, doordat markten reageren op een mogelijke verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid door Moody’s en de opkomst van een belastingverlagingswet die de fiscale vooruitzichten van het land zou kunnen verslechteren. Dit zal het optimisme in Europa temperen.

Jamie Dimon, CEO van JPMorgan, waarschuwde dat de volledige impact van de tarieven op de economie nog niet is doorgevoerd en dat aandelen kunnen dalen als bedrijven te maken krijgen met stijgende leveringskosten. De aandelen van diverse zonne-energiebedrijven daalden nadat Republikeinse leiders in het Huis van Afgevaardigden plannen bekendmaakten om een aantal belastingvoordelen voor schone energie eerder dan verwacht te beëindigen. Best Buy verloor 3% nadat Wells Fargo het koersdoel voor het aandeel verlaagde. Ondertussen bekritiseerde president Trump zondag Walmart vanwege het suggereerde prijsverhogingen als gevolg van tarieven, en drong zowel bij de retailgigant als bij China aan om “de tarieven op te eten”.

De People’s Bank of China verlaagde de belangrijkste leentarieven tot nieuwe dieptepunten, in lijn met de verwachtingen en de eerste verlaging sinds oktober. Deze stap volgt op ingrijpende monetaire versoepelingsmaatregelen van Peking om de economie te ondersteunen en de mogelijke gevolgen van de handelsoorlog met de VS op te vangen. De rente voor 1-jaarsleningen werd met 10 basispunten verlaagd tot 3,0%, en de 5-jaars LPR (Loan Prime Rate) met dezelfde marge tot 3,5%. De 10-jarige rente staat op 1,7%, wat algemeen wordt gezien als een negatief signaal voor de economie. Vandaag noteert Shanghai +0,4% en Hong Kong +1,1%.

De offshore yuan daalde tot ongeveer 7,22 per dollar, waarmee het de derde opeenvolgende sessie verlies noteerde en een dieptepunt in een week bereikte, nadat beleggers de laatste monetaire beleidsbeslissing van de People’s Bank of China verwerkten. De euro/yuan steeg tot 8,12, met weerstanden rond 8,13 en 8,26..

