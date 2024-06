AEX + euro/dollar fors lager + olieprijs kan omhoog

De aandelenmarkten zijn in afwachting van de Amerikaanse inflatie en de Fed-meeting op woensdag 12 juni.

Jack Janasiewicz, portfoliomanager Natixis: “Hoewel beide gebeurtenissen doorgaans markten doen bewegen, verwachten we weinig vuurwerk van beide cijfers, aangezien we uitgaan van tamelijk onschuldige uitkomsten. Wat de inflatie betreft, verwachten we meer van hetzelfde – aanhoudend bewijs dat de bredere desinflatoire trend nog steeds intact is en dat de stabielere cijfers over het eerste kwartaal slechts een pauze in een neerwaartse trend waren. De Fed zal voorzichtig blijven en de nadruk leggen op de afhankelijkheid van data. Ze wil meer bewijs zien dat de desinflatoire trend stevig intact is om hen vertrouwen te geven om verder te gaan met het versoepelen van de rente. Dit maakt een renteverlaging in september zeer waarschijnlijk. Zolang de cijfers meewerken.”

Euro/dollar staat flink onder druk op 1,0752 als reactie op de Europese verkiezingen, de Amerikaanse data die later deze week worden gepubliceerd en de politieke ontwikkelingen in Frankrijk. Brent +0,3% op 79,87 dollar. Brent heeft ruimte voor een stijging naar 86 dollar.

Amerikaanse futures vrijwel onveranderd. Europa twijfelachtig. Nikkei +1,0%. De Japanse economie kromp op jaarbasis in Q1 met 1,8% tegen een raming van -2,0%. Shanghai onveranderd. Sensex -0,1%. Hong Kong -0,6%.

