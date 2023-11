AEX extra onderuit door Ahold en ABN Amro

De AEX staat onder druk met een verlies van 0,7% op 731. Tegenvallende cijfers van Ahold Delhaize hebben voor extra koopdruk gezorgd door de koersdaling van 6,8% naar 26,64 euro.

Niet alleen Ahold maakt een duikvlucht. Ook ABN Amro staat onder zware druk met een verlies van 7,7% op 12,14 euro, ook vanwege tegenvallende kwartaalcijfers. Binnen de AEX staat alleen Wolters Kluwer op een winst van meer dan 1%.

Beleggers zijn in afwachting van een toespraak later vandaag van Fed-president Powell. Ze hopen dat hij iets zegt over de monetaire ontwikkelingen volgend jaar. Amerikaanse futures staan iets lager. Europa: DAX -0,3%, Frankrijk -0,2% en Italië -0,4%. In Duitsland is de inflatie gedaald naar 3,8% in oktober van 4,5% een maand eerder, als verwacht. Azië sloot rond de 0,3% in de min. Euro/dollar 1,0664. Brent +0,1% op 81,68 dollar.

