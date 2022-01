AEX: Fed spreekt, sentiment verslechtert

Eng en bedreigend is het sentiment dat is ontstaan nadat de Fed heeft geïndiceerd dat in maart de rente zal worden verhoogd.

De schrik zit er nu goed in. Amerikaanse futures tuimelen omlaag en Azië staat onder zware druk. Het charttechnische plaatje voor de AEX is weinig bemoedigend. Voor de AEX liggen steunniveaus op 730, 640 en 550 op basis van de beweging die november 2020 is begonnen. Ze liggen nog iets lager als de coronacrash wordt meegenomen. Het makt niet veel uit. In beide gevallen is de koersdruk nog niet verdwenen.

Nikkei -3,4%. China: Shanghai -0,9%, CSI 300 -1,0% en Hong Kong -2,4%. Australië o 1,9%. Duitse Bunds +0,0110 op min 0,0700%. US Bonds +0,0734 op 1,8494%. De euro/dollar staat dan ook onder druk op 1,1221. Bitcoin -2,6% op 35.968 dollar. Brent +1,2% op 89,22 dollar.

