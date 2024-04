AEX: Fed verlaagt pas in juli

De Federal Reserve zal de rente waarschijnlijk pas in juli verlagen, niet in juni. De weerbarstige inflatie is hiervoor de belangrijkste reden, zegt beleggingsstrateeg Benoit Anne van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS.

De onzekerheid over de macro-economische ontwikkelingen, vooral rond inflatie, zorgt ervoor dat de situatie op de financiële markten lastig blijft in te schatten, stelt Anne. “Op een strategisch niveau blijven obligaties goed gepositioneerd. Maar een duidelijker signaal van de Fed over het monetaire beleid zou welkom zijn. Voordat de Fed iets doet, moet er meer helderheid zijn over de inflatietrend. Een renteverlaging in juni is niet helemaal onmogelijk, maar dan moet er wel een neerwaartse verrassing komen in de kern CPE (Personal Consumption Expenditure) die op 26 april wordt gepubliceerd.”

Volgens de obligatiestrateeg blijft het risico bestaan dat markten eindeloos blijven wachten op een renteverlaging die maar niet komt. “Inmiddels wordt dit het ‘no-landing’ scenario genoemd. Beleggers met een langetermijnhorizon die de macro-economische volatiliteit kunnen negeren hoeven niet in paniek te raken; de yields zijn historisch gezien nog steeds aantrekkelijk en dat biedt goede perspectieven voor toekomstige rendementen op obligaties. De steun vanuit centrale banken komt, dat is zeker.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

