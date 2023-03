AEX flink gestut door steunmaatregelen VS overheid

De gevolgen van het bankroet van het Amerikaanse Silicon Valley Bank maakt een onverwachte wending met als gevolg een herstel van de aandelenkoersen.

Amerikaanse toezichthouders zal alle spaarders in de failliete Silicon Valley Bank toegang verlenen tot hun deposito’s en een nieuw leenprogramma beschikbaar stellen voor andere banken. Daarvoor heeft de Fed het nieuwe Bank Term Funding Program opgetuigd, van waaruit aan banken en andere financiële instellingen leningen ter beschikking worden gesteld met een looptijd van maximaal een jaar om deposito’s te beschermen. Het zou trouwens geen kwaad kunnen als financiële instelling worden verplicht om deposito’s alleen uit te zetten tegen een hogere rente dan wordt vergoed. Bij SVB was daar geen sprake van. Was dat onkunde of heeft men verkeerd gegokt op de ontwikkeling van de rente?

De ondergang van SVB leidde vrijdag in de VS tot koersdalingen oplopend tot 1,8% voor de Nasdaq. Amerikaanse futures lijken de verliezen weg te willen poetsen. Azië is verdeeld. Nikkei -1,6%, Shanghai +0,8%, Sensex +0,3% en Hong Kong +2,2%.

Euro/dollar flink hoger op 1,0723. Kennelijk verwacht de markt dat de Fed wat minder strak aan de monetaire teugels zal trekken om meer bankruns te voorkomen. Brent +0,3% op 83,4. De stijging is minder dan de dollar is gedaald.

AEX tikt ondergrens bandbreedte aan, maar trends staan nog onder druk. Daarmee is de index op de steun van 743 terecht gekomen op basis van de beweging die eind vorig jaar is ingezet. Bij een doorbraak ligt een steun op 715.

