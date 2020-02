AEX flink omlaag. Waar ligt een bodem

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag hard onderuit gaan. In de premarket staan de AEX en DAX op een verlies van 1,8%. De futures wijzen op een 400 punten lagere opening van de Dow Jones.

De sterk verzwakte stemming heeft alles te maken met de ontwikkeling van het coronavirus. Toch weer 150 doden in China en een sterke groei van het aantal besmette mensen in Zuid-Korea en Italië. In Noord-Italië zijn 50.000 mensen in quarantaine en bepaalde essentiële producten niet meer beschikbaar. Het wordt grimmiger. Nederland lijkt besmettingsvrij te zijn, wellicht omdat niet wordt gecontroleerd.

In China wordt in bepaalde delen van de economie weer opgestart, maar veel werknemers voelen er weinig voor om weer aan het werk te gaan. Het IMF denkt dat de economie snel zal herstellen als het coronagevaar is geweken. Analisten verwachten dat de groei van de Chinese economie gedurende tenminste het eerste kwartaal zal halveren. Beleggers doen er verstandig aan om alle economische interpretaties niet serieus te nemen, waardoor ze soms wat weghebben van kooplust opwekkende pamfletten.

De economische groei in China zal door de impact van het coronavirus in het eerste kwartaal een flinke terugval zien. Kristina Hooper, strateeg bij Invesco, verwacht veel van de Haarlemmerolie van de Fed: “China en de VS richten zich op het bestrijden van het coronavirus. Zo heeft de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, het probleem van de uitbraak erkend en zet hij daarmee de deur voor een structurele aanpassing van de outlook op een kier.”

Lagere koersen in Azië. De Kospi is zelfs 3,3% lager. Australië is -2,2%. Het verlies van Shanghai van 0,5% komt onnatuurlijk over. De Nikkei is gesloten. Euro/dollar 1,0831. Euro/yuan 7,6190. Goud +0,8% op 1.662,50. Brent -2,8% op 56,89 dollar. Duitse Bunds -0,006 op min 0,439%. US Bonds +0,003 o[ 1,473%.

De AEX (617,33) heeft een ondergrens op dagbasis van 590 en op weekbasis van 570.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!







Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14568 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht