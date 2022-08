AEX: flink positief saldo potentie minus risico

Waar ligt het dieptepunt voor de aandelenmarkten? In ieder geval nog niet op het huidige niveau.

Robert Almeida, de beleggingsstrateeg van vermogensbeheerder MFS: “Een economische cyclus loopt af als de ongelijkheden te groot worden en er abrupt een scherpe correctie plaatsvindt. Ditzelfde schema werd ingezet na de financiële crisis, toen er te veel leningen werden verstrekt aan niet-bancaire bedrijven. Met het uitbreken van de pandemie begin 2020 verdween de hoeveelheid beschikbaar krediet als sneeuw voor de zon. Bedrijven kampten plots met een tekort aan kapitaal. Maar waar normaliter de economie en de markt dit op natuurlijke wijze zouden corrigeren, staken beleidsmakers hier een stokje voor door nog meer geld in de economie te pompen. Het resultaat: nog meer schuld en bedrijfswinsten die stegen op recordsnelheid. Totdat er iets wordt gedaan aan de exorbitante financiële hefbomen en winsten, en er meer wordt geïnvesteerd in productie, kan het huidige economische herstel geen standhouden. De hoge inflatie van nu is het directe gevolg van de overheidsacties die meer staatsschuld creëerden en consumenten pushten om meer te kopen dan er geproduceerd kon worden. Het vooruitzicht? Als de groei afneemt zullen de bedrijfswinsten dalen. Bedrijven hebben vaste lasten die moeten worden betaald met de omzetopbrengsten, en die kosten zijn nu structureel hoger omdat arbeid duurder is geworden, de rente op leningen is gestegen en ESG-vereisten steeds strenger worden. Hierdoor zullen de winstmarges afnemen en de aandelenprijzen dalen naar een meer realistisch niveau. Dat is het moment dat de kater voorbij is.”

De rentemarkten proberen weer grip te krijgen. Ze verwachten dat de ECB de rente met 75 basispunten zal verhogen volgende week. De verwachting is de grond ingeboord dat de Fed volgend jaar de rente zal verlagen. Volgens New York Fed President John Williams zal daar pas sprake van zijn als de inflatie onder controle is, wat natuurlijk ook kan wijzen op een structurele daling. Duits Bunds +0,01 op 1,5100%. US Bonds -0,01 op 3,1025%. Euro/dollar 1,0038.

Japan: consumentenvertrouwen 40,2, het hoogste niveau in 3 maanden, maar start nieuw -5,4% in juli tegen een raming van -4,1%. Australië: bouwactiviteiten dalen met 3,8% in Q2 op kwartaalbasis. China: PMI daalt naar 52,6 in augustus van 53,8 een maand eerder. Nederland: winkelverkoop +5,5% in juli tegen +0,7% een maand eerder.

Markten. Futures wijzen op hogere koersen. Nikkei -0,5%, Shanghai onveranderd, Sensex +2,7% en Hong Kong +0,4%. Brent +0,5% op 99,83 dollar. Bitcoin/dollar +1,8% op 20.329.

