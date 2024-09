AEX: Forse renteverlaging al ingeprijsd + Beleggen in Nikkei of yen?

Op de aandelenmarkten draait het allemaal om het rentebesluit van de Fed. Tot wat voor niveau is een rentedaling ingeprijsd?

Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income bij Allianz Global Investors: “Naar verwachting zal de Amerikaanse centrale bank woensdag de rente met 25 basispunten verlagen. Hierdoor komt het bereik voor de Fed-funds rente uit op 5,0-5,25%. Een verlaging met 50 basispunten kan echter niet worden uitgesloten, gezien de recente verzwakking van de arbeidsmarkt en de opmerkingen van sommige beleidsmakers van de Federal Reserve om de rente vroegtijdig te verlagen. Zelfs als de Fed de rente tijdens de vergadering in september met slechts 25 basispunten verlaagt, denken we nog steeds dat de centrale bank de deur openhoudt voor grotere renteverlagingen tijdens volgende vergaderingen, als het bewijs van een verdere verslechtering van de arbeidsmarkt zich blijft opstapelen. In de afgelopen weken zijn de rentemarkten al begonnen met het inprijzen van het begin van een renteverlagingscyclus van de Fed in september. Er zijn nu 100 basispunten aan renteverlagingen ingeprijsd voor eind 2024. Op dit moment zijn we het in grote lijnen eens met deze prijsstelling.

De meeste markten nemen een afwachtende houding aan. De Japanse beurs heeft het relatief zwaar door de aanhoudende druk op de techaandelen. Bij een daling beneden de 36.000 is ruimte voor een verdere daling naar 32000. Dat zou neerkomen op een daling van nog eens 11%, waardoor het verlies uitkomt op 24% sinds de top van 42.000 in juli. Misschien dat dollar/yen voor enige steun gaat zorgen. Vandaag 140,77, vergelijkbaar met het niveau van begin dit jaar. Bij een doorbraak is een daling mogelijk naar 130, procentueel vergelijkbaar met de beweging van de Nikkei. Of het is geld verdienen aan de aandelen of aan de valuta, althans voor niet-Japan ingezetenen.

Brent is +0,5% op 73,11 dollar. Overblijfselen van orkaan Francine blijven de activiteit beïnvloeden, waarbij meer dan 12% van de productie van ruwe olie en 16% van de aardgasproductie in de Amerikaanse Golf van Mexico vanaf maandag nog steeds offline is. Bovendien zijn er tekenen van een afnemend aanbod uit Libië, met een aanzienlijke daling van de recente olie-export. De olieprijzen werden ook ondersteund door de toenemende verwachtingen van een grotere renteverlaging met 50 basispunten door de Amerikaanse centrale bank, wat de economische activiteit zou kunnen stimuleren en op zijn beurt de vraag naar olie zou kunnen doen toenemen. De winsten werden echter getemperd door een zwakker dan verwachte groei van de vraag in China, ’s werelds grootste olieverbruiker, omdat teleurstellende gegevens aanleiding gaven tot bezorgdheid over het trage herstel van het land.

De AEX lijkt te twijfelen met het uitblijven van een technische doorbraak

