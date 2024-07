AEX: Franse verkiezingen en kwartaalcijfers

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag in het teken staan van de Franse verkiezingen. De onverwachte overwinning van ‘links’ kan positief effect hebben op de rente.

Het sentiment zal echter snel worden bepaald door de kwartaalcijfers. In de komende dagen publiceren de volgende sentimentsbepalende Amerikaanse bedrijven hun resultaten:

Markten

Amerikaanse futures zijn afwachtend tot iets lager. Frankrijk staat 0,6% lager, omdat de Franse verkiezingen geen duidelijk winnaar hebben opgeleverd. Dat gaat gepaard met onzekerheid. De rest van Europa staat in de premarket eveneens onder druk. Ook Azië staat in de min, zodat beleggers zich moeten afvragen of er niet meer aan de hand is dan het drukkend effect van de Franse verkiezingen. Nikkei -0,1%, Shanghai -0.9%, Sensex -0,1% en Hong Kong -1,8%. Traders waren nerveus toen de markten in China de verliezen uitbreidden tot het laagste punt in 4-1/2 maand, aangezien de voorlopige tarieven van de EU op Chinese EV’s vanaf vrijdag van kracht waren geworden. Tegelijkertijd hebben de VS handelsbeperkingen opgelegd aan twee Chinese bedrijven vanwege banden met militaire training. Ook nam de waakzaamheid toe in de aanloop naar de inflatiecijfers in de VS en China later deze week.

Euro/dollar 1,0829. Brent -0,9% op 96,16 dollar door de ontwikkeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt.

