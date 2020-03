AEX gaat flink plussen door 2.000 miljard steun VS economie

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag flink omhoog gaan.

In de premarket staan de AEX en DAX op een winst van tegen de 5,5%. Net als in Azië stijgen de koersen door de groeiende hoop dat de Amerikaanse economie een impuls krijgt van 2.000 miljard dollar, wat neerkomt op een impuls van bijna 10% van de omvang van de economie. De helft van dat pakket komt voor rekening van de Fed, bestaande uit de eerder toegezegde faciliteiten van 700 miljard dollar en de aanvulling van gisteren van 300 miljard dollar. De andere helft zal van de overheid komen als de politiek een akkoord heeft bereikt. Dat zal er ongetwijfeld komen, omdat niemand erop wil worden aangesproken dat hij de Amerikaanse economie verder in het moeras heeft geduwd.

In Azië flink hogere noteringen. De verschaling van de economie, getuige de PMI-cijfers, lijkt al in de koersen te zijn verdisconteerd. Nikkei +5,7%. De PMI-productie daalde naar 44,8 in maart van 47,8 in februari. De PMI-dienstensector daalde heel sterk naar 32,7 in maart van 46,8 in februari. Deze cijfers wijzen op een krimp van de economie. Kospi +6,4%. Shanghai +2,3%. Hong Kong en Australië rond de 3,5% in de plus.

Euro/dollar 1,0792. Euro/yuan 7,6627. Goud -0,2% op 1.561,20. Brent +1,1% op 27,75 dollar. Duitse Bunds -0,03 op min 0,37%. US Bonds +0,05 op 0,82%.

AEX

De AEX (423,72) begint aan kracht te winnen met een stijgende RSI en een hoger prijsmomentum. Het is wachten op een omslag van de trend, maar ook bij een dalende trend is een stijging mogelijk naar de weerstand van 475.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

