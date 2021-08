AEX gaat omhoog na forse winsten in Azië

De Europese aandelenmarkten zullen de nieuwe beursweek hoger beginnen.

Een impuls gaat uit van de herstelbewegingen in Azië nadat de koers ven het Australische Afterpay met 20% is gestegen na een bieding van het Amerikaanse Square. Square wil samen met Afterpay net als fintech-bedrijven sterk groeien op de markt van leningen.

In de premarket staan de Europese indices ruim 0,5% in de plus. Het is matig vergeleken met Azië. Nikkei +1,8%, Shanghai +1,9%, CSI 300 +2,5, Sensex +0,7% en Australië +1,2%. Aandelenmarkten zijn momenteel ongevoelig voor de ontwikkeling van de deltavariant van het coronavirus. Beleggers richten zich liever op meevallende kwartaalcijfers, een hoog consumentenvertrouwen in Japan en een krachtige ontwikkeling van de detailhandelsverkopen in Duitsland.

Euro/dollar 1,1873. Euro/yuan 7,6753. Bitcoin -0,3% op 39.708, goud -0,3% op 1.809 en Brent -1,3% op 74,46 dollar. Duitse Bunds onveranderd op min 0,4530%. US Bonds onveranderd op 1,2288%.

De AEX (754,31) wil graag omhoog. De RSI biedt nog enige opwaartse kracht.

Geschreven door: Eddy Schekman



