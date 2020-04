AEX gaat ruimte benutten

Het is positief dat de AEX ook vandaag boven de 500 wil sluiten. Het is een teken van optimisme en kracht. De weerstand van 550 lonkt.

De krachtige herstelbeweging heeft te maken met de hoop op een snelle kentering van de gevaarlijke longziekte. Volgens Bill Gates kan het nog 12 maanden duren voordat alle gevaren zijn geweken, want zo lang duurt het voordat een vaccin is ontwikkeld.

De reactie van de markt wijst erop dat beleggers rekening houden met een V-vormige teruggang van de economie. De Fed heeft er op gewezen dat de economie de komende periode zal krimpen. In het VK was de groei in de periode december/februari 0,1%. In Nederland daalde de industriële productie met 1,3% in februari na een stijging van 0,9% in januari.

Azië

Mooie winsten in Azië, maar de verschillen per beurs zijn groot. Nikkei en Shanghai +0,6%. Kospi +1,7%. De centrale bank van Zuid-Korea heeft de rente ongewijzigd gelaten op 0,75%. India +3,0% en Australië +2,8%.

Euro/dollar 1,0844. Euro/yuan 7,6780. Goud +0,3% op 1.651,35. Brent +1,5% op 33,34 dollar. De oliemarkt is hoopvol over een besluit van de olieproducenten om de productie te verlagen, maar men zal waarschijnlijk niet veel doen als de VS niet ook haar productie gaat verlagen. Duitse Bunds onveranderd op min 0,31%. US Bonds -0,02 op 0,75%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

