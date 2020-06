AEX gedrukt door oplopende rente

De snelle stijging van de rente begint haar tol te eisen op de aandelenmarkten.

Duitse Bunds zijn vandaag +0,05 op min 0,27% en US Bonds zijn onveranderd op het hogere niveau van 0,90%. Economisch zit het op diverse terreinen mee, wat een bom onder de kustmatig lage rente is. Vrijdag werden meevallende Amerikaanse cijfers gepubliceerd over de arbeidsmarkt met een groei in mei van 2,5 miljoen nieuwe banen tegen een raming van een daling van 8 miljoen. In Japan kromp de economie in Q1 met een meevallende 0,6% tegen een eerdere raming van 0,9%.

Stijgende rente

De stijgende rente zet de Europese indices in de premarket onder druk met een verlies van 0,6%. Azië kijkt meer naar de economie dan de rente. Nikkei +1,0%. India +1,3%, mede omdat China en India de spanningen aan de grens willen elimineren. Australië, Kospi en Shanghai tot 0,3% hoger. Goud +0,2% op 1.689,25. Brent +2,8% op 43,10 dollar. Euro/dollar 1,1201. Euro/yuan 7,9967.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

