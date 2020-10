AEX geeft sprankje hoop

De beurzen blijven pogingen ondernemen om de opgaande weg te bewandelen. Zo ook de AEX.

Hoop en vrees lossen elkaar af in golfbewegingen. Nu is hoop aan de beurs, ook omdat de Japanse centrale bank zich positief heeft uitgelaten over de ontwikkeling van de economie.

Markten zullen ook in toenemende mate in het teken staan van de verkiezingen. Het heeft er alle schijn van dat Trump in een dwangbuis uit zijn ambt zal moeten ‘afgevoerd’, omdat hij blijft aangeven de verkiezingsuitslag niet te willen erkennen.

De Amerikaanse futures staan tot 1,0% in de plus. Azië doet dapper mee, maar niet extreem overtuigend. Nikkei +1,0%, Kospi +0,4%, Hang Seng -0,9% en Australië +1,1%.

Euro/dollar 1,1770. Euro/yuan 7,9292. Goud -0,1% op 1.885,18. Brent +0,1% op 42,04 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,49%. US Bonds onveranderd 0,78%.

