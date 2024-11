AEX + Geen einde aan de bullmarkt

Aandelenmarkten zullen last hebben van winstnemingen. De saldi op weekbasis zijn negatief en op maandbasis mager. Wijst dit op een omslag?



Amerikaanse futures staan wat lager. Steven Bell, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Columbia Threadneedle: “De tweede termijn van Donald Trump zal een enorme impact hebben op de internationale handel van de VS met andere landen. De invloed van de door Trump aangekondigde stijging van de importtarieven is op korte termijn beperkt, maar op de langere termijn is het effect zeker negatief . Toch denk ik niet dat er door de verhoging van de tarieven een einde komt aan de bullmarkt. De Amerikaanse economie is relatief gesloten. Een tariefverhoging van 10 procent zal de consumentenprijzen met wellicht 1 procent verhogen. Uiteindelijk gaan binnenlandse producenten de prijzen vervolgens opschroeven omdat de concurrentie uit het buitenland afneemt. De winstmarges van Amerikaanse bedrijven krijgen een boost door de hogere tarieven. Een mogelijke verlaging van de vennootschapsbelasting zou nog een extra stimulans zijn.”

Nikkei +0,3%: De Japanse economie groeide in het derde kwartaal met 0,3% j-o-j en doorbrak daarmee twee opeenvolgende kwartalen van dalingen te midden van een verdere verbetering van de particuliere consumptie en de overheidsuitgaven. Lokale aandelen profiteerden ook van een sterk verzwakkende yen, wat de winstvooruitzichten voor de exportgedreven industrieën van Japan opdreef.

Shanghai -1,4%: Aandelen op het vasteland stonden onder druk door gemengde economische gegevens, wat suggereert dat de stimuleringsmaatregelen van Peking mogelijk nog niet de verwachte resultaten opleveren. De detailhandelsverkopen in China overtroffen in oktober de verwachtingen, wat wijst op enige veerkracht in de consumentenbestedingen, terwijl de industriële productie langzamer steeg dan verwacht door de uitdagingen in de productiesector. Ondertussen daalden de investeringen in onroerend goed. De Chinese prijzen van nieuwe woningen in 70 steden daalden in oktober 2024 met 5,9% j-o-j, na een daling van 5,8% in de voorgaande maand. Dit was de 16e opeenvolgende maand van daling en het steilste tempo sinds april 2015.

Trend AEX staat nog onder druk

