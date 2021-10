AEX: Geen herstel na verlies van gisteren

Het is vooralsnog teleurstellend dat de Europese aandelenmarkten zo weinig doen na de verliezen gisteren in de VS.

Vooral techaandelen hadden het zwaar. De Nasdaq verloor 2,1% en de Dow Jones 0,9%. Amerikaanse en Europese futures staan vanmorgen vrijwel onveranderd. Dat hadden juist mooie winsten moeten zijn van meer dan 0,7% voor de techaandelen.

In Azië is China nog gesloten. Nikkei -2,4%, Sensex en Hong Kong vrijwel onveranderd en Australië -0,6%. Euro/dollar 1,1596. Goud -0,7% op 1.757. Brent +0,2% op 81,45 dollar. Duitse Bunds onveranderd op min 0,2160%. US Bonds +0,01 op 1,4928%.

De AEX (757,20) laat een RSI zien die kan omslaan in een koopsignaal. Een krachtige steun ligt op 700-720.

