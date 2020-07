AEX geniet van vrije dag Amerika

De Europese aandelenmarkten zullen redelijk rustig richting het weekeinde ingaan. De Amerikaanse markten zijn vandaag gesloten. De AEX staat hoog in de bandbreedte.

De economische cijfers die vanmorgen zijn gepubliceerd zijn bemoedigend. In China steeg de PMI-diensten voor middelgrote bedrijven naar 58,4 in juni van 50,0 in mei. In Japan kwam het vergelijkbare cijfer uit op 45,0 in juni tegen 26,5 in mei. In Australië steeg de detailhandelsverkoop met 16,9% in mei na een daling van 17,7% in april. In het VK herstelde het consumentenvertrouwen met 3 punten naar -27.

Nikkei +0,5%, net als de Kospi. Shanghai +1,0% en India +1,2%. Euro/dollar 1,1233. Euro/yuan 7,9374. Goud -0,1% op 1.773,55. Brent -0,3% op 42,62 dollar. Duitse Bunds onveranderd. US Bonds -0,01 op 0,67%.

