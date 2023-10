AEX getekend door gevechten tussen Israël en Hamas

De aandelenmarkten zullen vandaag last hebben van de gevechten tussen Israël en Hamas. Indices staan lager,

Amerikaanse futures staan in de premarket 0,6% in de min. Ook Europa verliest terrein. Japan -0,3%, Shanghai -0,4% na de vakantieweek, Sensex -0,5% en Hong Kong was ’s morgens gesloten vanwege een orkaan.

Goud is +1,0% op 1.851 dollar door zowel de 0,4% lagere dollar op 1,0544 als de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. In feite valt de reactie mee, wat mogelijk ook het geval zal zijn op de aandelenmarkten n de loop van de dag. Brent wel flink hoger met een winst van 3,4% op 87,47 dollar. Sommigen menen dat Hams wordt ondersteund door Iran, wat kan leiden tot op z’n minst een boycot van de VS op Iraanse olie. Amerikaanse rente staat hoger, maar nadert een charttechnisch omslagpunt.

