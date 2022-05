AEX gevoelig voor Chinese economie

De Europese aandelenmarkten zullen redelijk rustig reageren op de teleurstellende ontwikkeling van de Chinese economie.

De Chinese PIN-industrie daalde in april naar 46,0 tegen 48,1 in maart en een verwachting van 47,0. Het geeft aan dat de economische verwachtingen afbrokkelen. Ook uit andere landen overwegend weinig opbeurende berichten: de export van Zuid-Korea is het laagst in 14 maanden, in Iran stijg de inflatie tot 35,6%, in Australië kwam de PMI-industrie uit op 58,8 in april en ook de Japanse PMI-industrie blijft met 55,5 boven de kritische grens van 50. In Japan blijft het consumentenvertrouwen laag (33), maar is wel een mespuntje hersteld van de low van 32,8 in maart. In Duitsland daalde de afzet in de winkels met 0,1% in maart tegen een raming van +0,3% en -0,2% in februari.

De futures voor de Amerikaanse beurzen zijn hoger, maar vooralsnog veel te weinig voor een herstelbeweging na de verliezen vrijdag: Dow -2,8%, S&P -3,6% en Nasdaq -4,2%. In Azië zijn de Chinese markten gesloten vanwege feestdagen. Nikkei is onveranderd. Australië -1,2%.

De oliemarkt werd wel geraakt door vooral de ontwikkeling van de Chinese economie. Brent -1,2% op 105,90 dollar. Op 100 dollar ligt een steun. Euro/dollar -0,1% op 1,0533. Bitcoin/dollar +1,0% op 38.921.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17269 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht