AEX handelt boven recordniveau

De AEX is vrijdagochtend licht hoger uit de startblokken gekomen. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,2% hoger op 948,13 punten. Dat is boven het slotrecordniveau van gisteren.

In de AEX noteerden vanmorgen de meeste aandelen in het rood, maar de index werd in de plus gehouden door Prosus (+,4,5%) en Adyen (+2,7%).

De AEX eindigde gisteren 0,4% hoger op 946,58 punten. De Amsterdamse hoofdindex sloot daarmee op de hoogste stand ooit. Het is boven het vorige slotrecord van 944,91 punten, dat op 12 juli vorig jaar behaald werd. Een paar dagen later tikte de hoofdindex nog de 949,14 punten aan, maar dat was gedurende de handelsdag. Grootste stijgers dit jaar zijn ArcelorMittal, Adyen, UMG en Heineken. Een zeer divers gezelschap. De index werd gisteren wel geremd door de fikse koersdaling van Unilever. Ook ging Shell ex-dividend. Unilever zakte 5,5%. Het levensmiddelenconcern is het laatste kwartaal van 2024 minder hard gegroeid dan dezelfde periode vorig jaar. Uniliever rekent voor dit jaar op een trage start.

Bij de kleinere fondsen ging Flow Traders liefst 12% omhoog. De beurshandelaar zag in het vierde kwartaal de winst veel sterker dan verwacht stijgen. Het was op één na het beste jaar in de twintigjarige geschiedenis, stelde Flow Traders.

Op de Europese beurzen was donderdag sprake van een optimistische stemming vanwege een mogelijk vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse president Donald Trump sprak op woensdag met zijn Russische collega Vladimir Poetin. Volgens Trump zou daarbij een vredesdeal zijn besproken om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Daarbij zou Rusland bereid zijn de nodige concessies te doen.

“De AEX-index (+0,4%), DAX-index (+2,1%) en de Stoxx Europe 600-index (+1,1%) sloten gisteren op de hoogste stand ooit. Hoop op een staakt-het-vuren in Oekraïne, afgenomen vrees voor importheffingen op Europese goederen door de VS, een lagere gasprijs (-7,7%) en goede kwartaalcijfers van onder andere Nestlé (+6,2%) en Siemens AG (+6,9%), leidden tot optimisme op de beurzen. De koersen van Europese autofabrikanten (+4,7%) profiteerden van het bericht van nieuwsdienst Reuters dat Trump mogelijk uitzonderingen maakt voor deze sector en de Europese farmaceutische industrie (+0,7%)”, zegt Simon Wiersma van ING.

De Dow Jones-index had gisteren met 342 punten (+0,8%) had de beste handelsdag in drie weken. De S&P 500 (+1%) en de Nasdaq (+1,5%) deden het nog beter.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend verdeeld. De Hang Seng index in Hongkong won anderhalf procent, terwijl de beurs in Tokio juist circa 0,8 procent verloor.

“De AEX heeft deze week een sterke opwaartse beweging laten zien en wist zonder grote tegenvallers het koersdoel van 945 te bereiken. Hoewel het sentiment op de lange termijn positief blijft, neemt de kans op een tussentijdse correctie toe. De index bevindt zich in een zone waar een tijdelijke terugval mogelijk is, voordat een volgende opwaartse beweging kan worden ingezet”, zegt Yelza.com.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht