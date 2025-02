AEX handhaaft zich op recordniveau

De AEX is dinsdagochtend licht hoger geopend. Na vijftien minuten handelen stond de index 0,1% hoger op bijna 950 punten.

Prosus was bij de hoofdfondsen opnieuw de grootste stijger. Het aandeel won 1%.

De AEX sloot maandag met een kleine winst van 0,2% op een nieuw slotrecord van 948,54 punten. Prosus steeg 3,4% en ArcelorMittal 2,4%. Daarentegen verloor DSM-Firmenich 1,3%. Beleggers deden het gisteren rustig aan. Er was geen richting vanuit Wall Street. De Amerikaanse beurzen waren namelijk op Presidents’ Day gesloten. Ook was er geen belangrijk bedrijfsnieuws. Vandaag gaat Wall Street weer open.

De Europese beurzen sloten gisteren eveneens hoger. Er was een rally in Europese defensieaandelen, nu er mogelijk een Europese defensiemacht komt. De deelindex voor de Europese defensiesector sloot 4,2% hoger. Opvallend was dat de Duitse Dax liefst 1,4% omhoog ging. De Duitse hoofdindex is dit jaar al met ruim 13% gestegen. Mogelijk speculeren Duitse beleggers op een soepeler begrotingsbeleid na de verkiezingen komende zondag.

“Terwijl Europese leiders zich gisteren in Parijs voor een spoedoverleg verzamelden om te vergaderen over hun rol en bijdrage aan een mogelijk staakt-het-vuren in Oekraïne, schoten op de Europese aandelenbeurzen de koersen van defensieaandelen als een raket omhoog. Na decennia van onderinvesteringen in defensiematerieel, moet er nu als in een soort van crisissituatie worden bepaald hoeveel er extra moet worden geïnvesteerd in Europese veiligheid. Want het is duidelijk dat onze oude Amerikaanse vrienden ‘het bonnetje’ voor die veiligheid niet langer willen betalen. Daar valt ook wel wat voor te zeggen”, zegt Simon Wiersma van ING.

Deze week staan er minder bedrijfscijfers op het programma dan vorige week. Wel komen ASR, Philips en Vopak woensdag met hun kwartaalcijfers naar buiten. Een dag later is onder meer Aegon aan de beurt.

De Aziatische beurzen noteerden dinsdagochtend in de plus. De Japanse Nikkei en de Hang Seng index stegen met respectievelijk 0,6 en 1,4%.,

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht