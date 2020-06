AEX heeft bodem nog niet bereikt

Aandelenmarkten staan onder druk en dat zal voorlopig wel zo blijven.

De AEX (540,26) heeft de bodem van deze correctie nog niet bereikt; staat in de premarket een procent in de min. De ondergrens van de bandbreedte valt samen met de steun van 500. De index zal die kant op gaan, wat wordt benadrukt door de druk op de RSI en de ontwikkeling van het prijsmomentum.

Ook flink lagere koersen in Azië. Kospi en Australië staan meer dan 2% lager, de Nikkei -1,5% en Hong Kong -1,3%. Aanleiding voor de verzwakking is de extreem zwakke stemming gisteren in de VS met een daling van de Dow Jones met 6,9% en een verlies voor de Russell van zelfs 7,6%.

De harde koersklappen vallen samen met een toename van het aantal coronapatiënten in de VS in de gebieden waar de lockdown te snel lijkt te zijn beëindigd. Daar komt bij dat beleggers zich afvragen of er geen discrepantie is ontstaan tussen de koersstijgingen en het einde van de coronacrisis.

Euro/dollar 1,1291. Euro/yuan 7,9950. Goud -0,3% op 1.725,45. Brent -1,8% op 37,64 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,42%. US Bonds +0,03 op 0,69%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

