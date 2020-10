AEX heeft bodem nog niet bereikt

De AEX heeft op 547,70 nog niet de charttechnische bodem gevonden. Die ligt 20 punten beneden het huidige niveau.

Gisteren vond het eerste verkiezingsdebat plaats tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden. Al snel werd duidelijk dat de mannen de strijd verbaal hard aangingen en recht tegenover elkaar staan, ook wat betreft hun plannen voor de economie. Hoewel het zeer begrijpelijk is dat beleggers zich voelen alsof ze op een T-splitsing staan, hangt niet alles af van wie er de komende vier jaar in het Witte Huis zit, schrijft de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS in ‘2020 US Presidential election: Let the games begin!’ “Laat je niet te veel beïnvloeden door schreeuwende krantenkoppen, houd discipline en kijk naar de lange termijn. Het grootste gevaar voor beleggers ligt in de sluimerende, maar oplopende onzekerheid.”

In Azië waren de meeste aandelenmarkten gesloten vanwege feestdagen. De Nikkei is +0,32%. Het herstel van het ondernemersvertrouwen is minder sterk dan verwacht. De effectenhandel is stilgelegd vanwege technische problemen. Het inleggen van orders werd geweigerd.

Euro/dollar 1,1742. Euro/yuan 7.9365. Goud +0,4% op 1.892,62. Brent +1,3% op 42,26 dollar. Duitse Bunds +0,02 op min 0,52%. US Bonds +0,02 op 0,70%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15344 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht