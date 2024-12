AEX heeft bodem nog niet bereikt

De aandelenmarkten ontladen nadat de Fed de rentehoop gisteren heeft getemperd.

Trading Economics: “De Fed kondigde in december 2024 een nieuwe verlaging van de federal funds rate met 25 basispunten aan, de derde opeenvolgende verlaging dit jaar en de leenkosten op 4,25%-4,5% brengen, in lijn met de verwachtingen. De zogenaamde dot plot geeft aan dat beleidsmakers nu slechts twee renteverlagingen verwachten in 2025, in totaal 50 basispunten, vergeleken met het volle procentpunt van de verlagingen die in het voorgaande kwartaal werden geprojecteerd. De Fed heeft ook haar bbp-groeiprognoses voor 2024 (2,5% versus 2% in de projectie van september) en 2025 (2,1% versus 2%) naar boven bijgesteld, terwijl ze voor 2026 stabiel blijft op 2%. Evenzo zijn de PCE-inflatieprognoses naar boven bijgesteld voor 2024 (2,4% versus 2,3%), 2025 (2,5% versus 2,1%) en 2026 (2,1% versus 2%). Dezelfde trend is van toepassing op de PCE-kerninflatie, met verhoogde prognoses voor 2024 (2,8% versus 2,6%), 2025 (2,5% versus 2,2%) en 2026 (2,2% versus 2%). Aan de andere kant wordt de werkloosheid dit jaar (4,2% versus 4,4%) en in 2025 (4,3% versus 4,4%) lager geacht, terwijl de prognose voor 2026 op 4,3% werd gehouden.”

De Bank of Japan heeft de rente ongewijzigd gelaten.

