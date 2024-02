AEX heeft doel bereikt; grens van 1.000 knipoogt

Hoera, de AEX heeft het doel van 850 bereikt. Feest, maar wat nu? Verder omhoog of eerst nog een correctie.

Er is voldoende ruimte voor een verdere stijging. Neem de cijfers van ABN Amro. ABN Amro heeft de winst in Q4 flink zien stijgen naar 545 miljoen euro van 354 miljoen een jaar eerder. De rentebaten waren met 1,5 miljard euro niet noemenswaardig hoger dan de raming van analisten. In het stroppenpotje is 83 miljoen gestopt tegen 32 miljoen een jaar geleden. Er zal voor 500 miljoen aan eigen aandelen worden ingekocht. Dat komt neer op 4,3% van de huidige marktkapitalisatie. Het aandeel? Het biedt een yield van 9,6% en een koers/winst van 4,7. Dat zijn waarderingen die dermate laag zijn dat de aandelenmarkt zich daarvoor zou moeten schamen.

Er zijn meer van dit soort van gevallen als Ahold Delhaize, BAM en Shell. Misschien zijn ze de aanjagers van een nieuwe opgaande beweging, Alleen zal daar weinig van terechtkomen als de techaandelen niet meedoen. Hun weging in een index als de AEX is te zwaar. Tech bepaalt, net als in het ‘echte’ leven. Beleggers kunnen accepteren dat 2024 een jaar van matige groei is voor bijvoorbeeld ASML, maar dan zullen de resultaten in 2025 weer moeten spetteren.

Op weg naar 1.000

Maar het is een illusie om te denken dat de aandelenmarkten opgaande beweging zo krachtig weten vast te houden als in de afgelopen periode. Een nieuwe hausse schreeuwt om een correctie. Het gat dat dan ontstaat kan worden gevuld met hoop en een aanzet zijn voor een doorbraak van de AEX tot minimaal 1.000. Maar eerst een correctie graag. Hoe sterker deze zal zijn, hoe harder de index in de toekomst zal stijgen. Misschien wordt 2024 voor de AEX net als ASML een overgangsjaar.

Een nieuwe opgaande beweging zal worden gevoed door een groot aantal factoren als het einde van een vrees voor een recessie, een dalende rente en een sterk bedrijfsleven. Hooguit zal uit angst voor de inflatie de daling van de rente wat langer op zich laten wachten. Maar is die zwakte dan niet juist een kracht voor het bedrijfsleven? Omdat een stagnerende rentedaling samenvalt met economische groei. Op een rentestijging hoeft niet te worden gerekend, zodat een negatief rente-effect op de waarderingen van aandelen vrijwel nul is. Het gaat gewoon weer om de winsten, terug naar de periode van voor de monetaire verruiming door de centrale banken.

Markten

Er is sprake van tegengestelde rentekrachten. In de VS is men bevreesd voor een stijging met als gevolg tot 0,4% lagere futures. In China heeft de centrale bank de rente met 25 basispunten verlaagd (verwacht 15 bbp) naar 3,95% om de vastgoedmarkt een impuls te geven. Shanghai is -0,2%, CSI 300 -0,4%, Hong Kong -0,3% en Sensex onveranderd. Euro/dollar 1,0769. Brent onveranderd 83,53 dollar.

