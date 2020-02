AEX heeft geen oog voor hoopgevende ontwikkeling

Voor de uitbraak van het coronavirus was al door menigeen voorspeld dat 2020 een volatiel jaar zou worden. Beleggers worden op hun wenken bediend.

Vandaag is het weer raak met licht lagere indices voor de Europese markten, met verliezen oplopend tot 0,3% in de premarket. De markt heeft nog geen oog voor een hoopgevend vonkje inzake het coronavirus. Uit data blijkt (zie ook hier) dat het erop lijkt dat voor de tweede achtereenvolgende dag meer mensen genezen dan ziek worden verklaard. Overdreven optimisme zou verkeerd zijn, zoals Chinese ministeries zeggen, maar kan wel wat hoop en houvast bieden.

Velen zijn negatief. De Fed noemt het coronavirus een nieuw risico voor de economie en zal mede daarom de rente voorlopig ongewijzigd laten. Goldman Sachs stelt dat een correctie meer waarschijnlijk is geworden. Bedrijven grijpen de crisis aan om gepimpte groeiprognoses aan te passen. De centrale bank van China heeft de rente met 10 basispunten verlaagd naar 4,05%. Het is gebaarpolitiek die in een crisis eerder het tegengestelde beeld oproept dan het bedoelde. Geldverruimende maatregelen zijn signalen dat de risico’s toenemen en wellicht niet goed beheersbaar zijn. Interventies op valutamarkten schieten vrijwel altijd hun doel voorbij als verkeerde afgestelde torpedo’s.

De Aziatische aandelenmarkten laten vandaag een verdeeld beeld zien. Nikkei +1,35%, Shanghai +0,47% en Kospi -0,59%. Euro/dollar is op 1,0797 beneden de 1,08 gekomen. Euro/yuan heeft op 7,5941 een eerste aanval op de steun van 7,57 afgeslagen. Goud -0,11% op 1.608,59. Brent +0,25% 59,35 dollar. Duitse Bunds -0,001 op min 0,42%. US Bonds -0,02 op 1,55%.

De AEX (629,20) staat bovenin de bandbreedte. Markten lijken echter toe te werken naar een AEX van tegen de 700, wat wordt ondersteund door het monetaire beleid van centrale banken.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

