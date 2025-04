AEX heeft klein zetje nodig voor stijging naar 867

Vrijwel alle analisten verwachten dat de ECB donderdag de rente met een kwartje zal verlagen. AEX kan vandaag plussen.

De Aziatische aandelenmarkten stegen dinsdag groten en volgden de winsten op Wall Street vannacht toen tariefvrijstellingen voor elektronica en mogelijke verlichting voor autofabrikanten het sentiment stimuleerden. Het Amerikaanse ministerie van Handel startte echter een onderzoek naar de invoer van halfgeleiders en farmaceutische producten om redenen van nationale veiligheid, waardoor de markten op scherp bleven.

WTI-futures op ruwe olie stegen dinsdag tot ongeveer $ 61,7 per vat nadat president Donald Trump zinspeelde op een nieuwe tariefvrijstelling. Maandag zei Trump dat hij een tijdelijke verlichting van de 25%-tarieven voor de auto-industrie overweegt om autofabrikanten de tijd te geven hun toeleveringsketens aan te passen. Extra steun kwam van een scherpe opleving van de Chinese invoer van ruwe olie in maart. De winst kan echter beperkt blijven nadat de OPEC+ haar prognoses voor de groei van de vraag voor 2025 en 2026 heeft verlaagd, onder verwijzing naar tragere trends in het eerste kwartaal en nieuwe Amerikaanse handelstarieven. De groep verwacht nu dat de vraag in 2025 met 1,3 miljoen vaten per dag en in 2026 met 1,28 miljoen vaten per dag zal stijgen, tegen eerdere ramingen van respectievelijk 1,45 miljoen en 1,43 miljoen vaten per dag. Ondertussen hebben nucleaire besprekingen tussen de VS en Iran afgelopen zaterdag, die beide partijen als constructief omschreven, het vooruitzicht van een grotere olie-export uit Iran verhoogd.

Brent kan pas weer flink dalen na een stijging tot minimaal $ 76

