AEX heeft last van stijgende rente

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag last hebben van de oplopende rente.

Vooral de technologie zal het extra zwaar hebben, omdat deze bedrijven veelal geen dividend uitkeren, wat absurd is bij die hoge nettomarges van meer dan 30%. In de premarket staat de Nasdaq -0,4% en de Dow Jones –0,1%. Europese futures staan ruim 0,2% in de min.

Het rendement op US Bonds is opgelopen tot 1,6438%. Er ligt een weerstand op 1,85% op basis van de beweging die begin 2020 is ingezet. Dat is slechts een tussen-weerstand op basis van de daling in de periode 2018-2020. De weerstanden die dat oplevert zijn veel belangrijker en bepalender. De US Bonds zijn al boven de eerste langetermijnweerstand van 1,4% gekomen. De volgende twee liggen op 2,3% en 3,2%.

Azië is overwegend lager. Shanghai, CSI 300 en Hong Kong is iets meer dan 1% lager. Australië is -0,3%. Nikkei is vrijwel onveranderd. Euro/dollar 1,1298. Bitcoin +1,5% op 46.423 dollar. Brent +0,1% op 80,08 dollar. Goud freactioneel lager op 1.814. Sommige analisten verwachten een stijging naar 2.100 dollar, maar dat is niet logisch gezien de stijging van de rente.

AEX: oplopend risico bij een stijgende trend

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

