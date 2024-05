AEX heeft last van taaie inflatie

Beleggers denken misschien te gemakkelijk dat het wel weer goed komt met de opgaande beweging.

Dat zal tijd kosten. Er zal nog een keer flink aan de beursboom moeten worden geschud om het oude hout te laten corrigeren qua waardering en technische positie. Dat zal gepaard gaan met een stijging van de omzet van de AEX. Deze staat nu nog onder druk. De AEX is op 905,58 al beneden de middelste trendlijn gekomen. De ondergrens van de Bollinger Bands ligt net boven de 850.

In China is de PMI voor de industrie in mei gedaald naar 49,6 van 50,4 in april. In Frankrijk is sprake van een meevallende groei van de economie van 0,2%. In Duitsland is sprake van teleurstellende winkelverkoop (-1,2%), In Nederland is de inflatie onveranderd 2,7%. Ofwel: kwetsbare economie bij een taaie inflatie.

Amerikaanse futures bewegen rond het slot. Europa neiging om af te brokkelen. Nikkei -1,1%. Shanghai -0,2%. Hong Kong +0,1%. Euro/dollar 1,0825. Brent onveranderd 81,781 dollar.

