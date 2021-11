AEX heeft nog enige ruimte

In de VS hebben de S&P en Nasaq gisteren een nieuw record bereikt. De futures staan vanmorgen vrijwel onveranderd. Het is wachten op de Amerikaanse banencijfers. Analisten verwachten een groei van 450.000 nieuwe banen. In september was sprake van zwaar teleurstellende cijfers. Ook de Europese futures staan vrijwel onveranderd.

In Hong Kong mocht niet worden gehandeld in Kaisa Group, een projectontwkkeling in vastgoed, omdat het niet aan betalingsverplichtingen kon voldoen. Ook in de aandelen van diverse dochterbedrijven moch niet worden gehandeld. Kaisa is deze week met 13% gedaald en met 70% dit jaar. Hong Kong -1,2%. Nikkei -0,9%. Shanghai 50 en CSI 300 onveranderd. Australië +0,5%. Euro/dollar 1,1544. Bitcoin +1,0% op 62.095 dollar. Brent +0,8% op 81,36 dollar. Duitse Bunds -0,06 op min 0,2250%. US Bonds +0,01 op 1,5367%.

De bovengrens voor de AEX ligt op 833. Dat ligt in de door analisten genoemde doelzône van 820-850. Brent staat beneden de ondergrens van de bandbreedte, wat wijst op een potentiële prijsstijging. De bovengrens ligt op 87 dollar. Veel westerse markten staan dicht bij de bovengrens.

AEX

