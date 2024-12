AEX heeft ruimte voor afbrokkelende koersen

Het is niet waarschijnlijk dat de AEX (891,67) de oude top van bijna 950 nog dit jaar zal doorbreken, vooral vanwege de traditionele stroperigheid van de laatste weken van het door feestdagen en daarbij horen vrije handelsdagen.

Futures geven aan dat rekening moet worden gehouden met licht afbrokkelende koersen in Europa en de VS; Japan +0,1% en Shanghai onveranderd. “De Nederlandse economie groeit in 2025 naar verwachting van ING Research op het gematigde tempo van 1,3%. Dit volgt op een jaar van zwakke groei van 0,8%, waarin de economie aanvankelijk nog last had van de energiecrisis en van de terugloop van de wereldwijde goederenvraag. Het gros van de groei komt naar verwachting door binnenlandse vraag. Vooral van de consument, maar ook de overheid is één van de belangrijkste drijvende krachten daarin.”

Het bbp van Japan groeide in het derde kwartaal van 2024 met 0,3% k-o-k, boven flashgegevens en marktprognoses van 0,2%. Het laatste resultaat volgde op een neerwaarts herziene stijging van 0,5% in het tweede kwartaal, die de tweede opeenvolgende periode van kwartaalgroei markeerde, De particuliere consumptie bleef veerkrachtig te midden van stijgende lonen (0,7%, vergeleken met een flashraming en consensus van 0,9%, na een stijging van 0,6% in het tweede kwartaal).

Euro/dollar 1,0551. Brent +0,4% op 71,40 dollar. Bitcoin/dollar blijft worstelen met de aanval op de 100.000 op 98633.

