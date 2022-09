AEX heeft ruimte voor een aanval op de 700

Aandelenmarkten gaan in toenemende mate goed om met de ontwikkeling van de inflatie.

Beleggers mogen de centrale banken dankbaar zijn, want er wordt hard opgetreden tegen de inflatie. De inflatie weegt duidelijk zwaarder dan de eventuele effecten van een recessie. In Duitsland is de inflatie uitgekomen op 7,9% in augustus. Die prijstechnische uitholling van de economie is sterker dan de effecten van een recessie, hoewel dat nog wel uit nieuwe cijfers moet blijken. Maar vergelijk inflatie met groei en het is zonneklaar duidelijk waarom de centrale banken kiezen voor de bestrijding van de inflatie.

De futures staan hoger. Azië plus eveneens. Nikkei +0,3%, Shanghia +0,1%, Sensex +0,7% en Hong Kong +0,3%.

Euro/dollar 1,0147. De bodem op 1,00 wordt steeds sterker. Bitcoin/dollar +0,1% op 22.427. Rentes vrijwel onveranderd vooruitlopend op de Fed-bijeenkomst.

AEX heeft ruimte voor een aanval op de 700

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

