AEX heeft ruimte voor een nieuwe top

Het zal vandaag een betrekkelijk rustige beursdag worden, omdat Wall Street vandaag is gesloten vanwege een feestdag, de afschaffing van de slavernij.

Beleggers zullen blijven jagen op de oude top van 934,6. Daar is slechts een stijging voor nodig van 6,5 punten. De chart geeft aan dat daar voldoende ruimte voor is. De bovengrens van de Bollinger Bands ligt op 933,6. Gisteren sloot de AEX op 928,2 met een winst van 5,1 punten.

In Japan is de export met 13,5% gestegen tegen een raming van +13%, maar het ondernemersvertrouwen is gedaald naar +6 in juni door gestegen importprijzen als gevolg van de yen. In het VK zijn de poducentenprijzen in mei met 1,7% gestegen tegen +1,1% een maand eerder. De kerninflatie op jaarbasis in het Verenigd Koninkrijk vertraagde voor de vierde achtereenvolgende maand tot 3,5% in mei overeenkomstig de marktprognoses.

De Japanse Nikkei is vandaag onveranderd. Shanghai -0,4%, maar Hong Kong +2,8% door speculatieve driften.

