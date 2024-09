AEX heeft ruimte voor een stijging

Aandelenmarkten zullen zich vandaag weinig aantrekken van de waaier van winstnemingen gisteren. Het is een correctie er erbij hoort. Tech zal het sentiment bepalen.

Amerika toont herstel: Micron Technology handelde 14% hoger na het afgeven van sterke richtlijnen voor het lopende kwartaal. De resultaten voor het fiscale vierde kwartaal van Micron overtroffen ook de schattingen van analisten. Collega-halfgeleidergerelateerde aandelen Applied Materials en Lam Research stegen beide met 4%. De aandelenmarkten waren gisteren licht volatiel. Tom Lee, mede-oprichter en hoofd onderzoek bij Fundstrat Global Advisors, schrijft een deel van de volatiliteit toe aan de komende presidentsverkiezingen. “Wat aandelen de komende maand doen, is een beetje een muntje opgooien, en ik denk dat dat is wat we zien, want er heeft een herpositionering plaatsgevonden”, zei hij op CNBC.

Azië, Japan weer stevig omhoog: De Chinese CSI 300 bereikte het hoogste niveau in bijna twee maanden nadat Peking dinsdag een reeks economische stimuleringsmaatregelen had uitgerold. De Zuid-Koreaanse Kospi steeg met 1,9%, dankzij winsten van chipmaker SK Hynix, die aankondigde dat het is begonnen met de massaproductie van ’s werelds eerste 12-laags HBM3E-chip, die wordt gebruikt in AI-geheugentoepassingen.

Europa: De in Parijs gevestigde Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft woensdag de economische groeivooruitzichten van Groot-Brittannië sterk opgewaardeerd. De OESO zei te verwachten dat de Britse economie dit jaar met 1,1% en volgend jaar met 1,2% zal groeien. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere prognoses van 0,4% groei in 2024 en 1% in 2025. De herzieningen komen nadat de OESO in mei zei dat het VK waarschijnlijk op koers lag om volgend jaar de slechtst presterende economie van alle geavanceerde landen te worden.

Brent +0,2% op 73,61 dollar: Brent ruwe olie futures stabiliseerden zich, omdat een groter dan verwachte daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie de zorgen over de vraag compenseerde. Uit EIA-gegevens bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met 4,5 miljoen vaten daalden, waarmee de verwachte afname van 1,4 miljoen vaten werd overtroffen. Het risico van verstoringen van de bevoorrading in het Midden-Oosten, te midden van escalerend geweld in de regio, ondersteunt de prijzen verder. De bezorgdheid over de vraag blijft echter bestaan, vooral in China, ondanks recente monetaire steunmaatregelen die gericht zijn op het stimuleren van de activiteit in ’s werelds grootste olieverbruiker.

Euro/dollar 1,1142: De euro stond boven de $ 1,11 als gevolg van positief nieuws uit China en uitspraken van functionarissen van de Amerikaanse Federal Reserve. China kondigde maatregelen aan om zijn vertragende economie te stimuleren, wat het vertrouwen van beleggers verbeterde. De verwachtingen voor een renteverlaging door de ECB namen echter toe na tegenvallende economische cijfers. De Ifo-index voor het ondernemingsklimaat voor Duitsland daalde van 86,6 in augustus naar 85,4 in september en onder de verwachte 86,0, wat aantoont dat het ondernemersvertrouwen al vier maanden op rij is gedaald. Bovendien stelden recente PMI-gegevens voor de eurozone, Duitsland en Frankrijk teleur en toonden ze aan dat de activiteit van de particuliere sector in de eurozone weer kromp toen het einde van de Olympische Spelen woog op de Franse dienstensector en problemen bij Duitse autofabrikanten zoals VW de productiesector nog verder naar beneden sleepten.

AEX heeft ruimte voor een stijging

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20229 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht