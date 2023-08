AEX heeft ruimte voor positieve reacties

De Amsterdamse beurs neemt een afwachtende houding aan.

Het is wachten op cijfers over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Over Q2 zal volgens verwachting de economie met 2,4% zijn toegenomen (vorige periode +2,0%) op kwartaalbasis, zullen de bedrijfswinsten zijn gedaald met 5,0-5,9% (was 5,9%) en zal de prijsindex zijn gedaald naar 2,2% van 4,1%. In Japan is sprake van een daling van het consumentenvertrouwen, is sprake van stijgende prijzen in Spanje en zijn de Duitse invoerprijzen in juli met 13,2% gedaald op jaarbasis. Positief is de stijging van 15,2% in juli van het aantal nieuwe autoregistraties in Europa.

Amerikaanse futures bewegen om het slot. Europa is licht verdeeld. In Azië was de Nikkei +0,4%, Shanghai onveranderd en Hong Kong -0,2%. Euro/dollar 1,0866. Brent +0,4% op 85,82 dollar. Bitcoin/dollar -0,5% op 27.454.

AEX heeft ruimte om positief te reageren op ontwikkelingen.

