AEX heeft ruimte voor stijging

Beleggers wachten op de Amerikaanse banencijfers die later vandaag bekend zullen worden gemaakt. Markten zijn iets lager.

Analisten verwachten dat 671.000 nieuwe banen in de VS zijn ontstaan in mei tegen 266.000 een maand eerder. Het wordt gezien als een indicator voor het monetaire beleid van de Fed. De centrale bank van India heeft de rente ongewijzigd gelaten op 4,0%. In Japan zijn de uitgaven van de huishoudens in april met 13% gestegen in april tegen +6,2% in maand. In Singapore zijn de detailhandelsverkopen met 54% geëxplodeerd in april.

Amerikaanse futures staan iets lager. Azië is afwachtend en verdeeld. Nikkei -0,4%, Shanghai +0,1%, CSI 300 +0,4%, Sensex -0,2%, Hong Kong -0,4% en Australië +0,5%.

Euro/dollar 1,2108. Euro/yuan 7,7550. Yuan heeft niet gereageerd op het besluit van VS-president Biden om de grens te sluiten voor 59 Chinese bedrijven die techniek exporteren dat een bedreiging kan zijn voor de veiligheid van de VS. Bitcoin -6,0% op 36.852, goud onveranderd 1.871 en Brent +0,2% op 71,41 dollar. Duitse Bunds +0,003 op min 0,18%. US Bonds onveranderd 1,6267.

De AEX (717,08) blijft op zoek naar ruimte. De bovengrens van de bandbreedte ligt op 738.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16135 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ AEX heeft ruimte voor stijging ”

Terug naar het nieuws overzicht