AEX heeft ruimte voor stijging naar 920

Nog voordat de definitieve uitslag van de Amerikaanse Presidentsverkiezing bekend was, schoten de koersen omhoog. De Amerikaanse futures meer dan 1,5%.

Amerikaanse aandelenfutures stegen woensdag toen uit de laatste verkiezingsresultaten blijkt dat Trump een beslissende voorsprong heeft behaald met 267 kiesmannen, terwijl Harris tot nu toe 224 kiesmannen heeft behaald. De race heeft zich grotendeels ontvouwd zoals verwacht, waarbij de belangrijkste swing states voornamelijk voor Trump gaan. Aandelen in Azië-Pacific, de dollar en de rente op staatsobligaties gingen ook vooruit.

DAX +0,5%: De fabrieksorders in Duitsland stegen in september 2024 met 4,2% m-o-m, overtroffen de marktverwachtingen van 1,5% en volgden op een neerwaarts herziene daling van 5,4% in de voorgaande maand, de sterkste daling sinds januari. De opleving was te danken aan grootschalige orders voor vliegtuigen, schepen en treinen (117,1%) en een groei van 2,9% in orders voor de auto-industrie.

Brent -1,2% op 74,61 dollar: De olieprijzen staan onder druk nadat bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met 3,1 miljoen vaten stegen, meer dan de verwachte stijging van 1,8 miljoen vaten. Ondertussen hielden beleggers de vergadering van het Nationale Volkscongres van China die een week duurde nauwlettend in de gaten en wachtten ze op het FOMC-besluit op donderdag, die beide inzicht zouden kunnen geven in de vraagvooruitzichten van grote consumenten. Elders bedreigde orkaan Rafael de productie in de Golf van Mexico, waardoor de productie in de Amerikaanse Golf mogelijk met 1,7 miljoen vaten per dag zou kunnen afnemen.

Euro/dollar 1,0738: De dollar steeg na vroege aanwijzingen dat Trump waarschijnlijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal winnen. In de afgelopen weken werd de dollar gesteund door wat bekend staat als ‘Trump-transacties’, omdat zijn economische beleid – dat als inflatoir wordt beschouwd – heeft bijgedragen aan de marktverwachtingen van hogere inflatie en hogere overheidsuitgaven.

Geschreven door: Eddy Schekman

