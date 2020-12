AEX heeft ruimte voor verdere daling

De correctie voor de AEX is nog niet voorbij.

De RSI voor de AEX staat tussen hoop en vrees. Beleggers kunnen daar echter weinig mee. Het is wachten op een daling van deze indicator tot 30 voordat in de markt kan worden gestapt.

Het vertrouwen staat weer onder druk door de ontwikkeling van het coronavirus en de groei van een mutatie. In Duitse land is het consumentenvertrouwen gedaald naar -7,3, het laagste niveau in 6 maanden, tegen -6,8 een maand eerder. De Britse economie liet een krachtig herstel zien met een groei van 16% in Q3 na een krimp van 18,8% in Q2. Gebrek aan economisch vertrouwen komt tot uitdrukking in een verdere daling van de olieprijs: Brent -1,6% op 50,07 dollar.

Amerikaanse futures staan vanmorgen onveranderd tot iets lager. Nikkei -1,1%. Shanghai -1,8%. Kospi -1,6%. Hang Seng -0,8%. Australië -1,1%. Dat zijn geen goede ingrediënten voor een gezonde herstelbeweging in Europa na de verliezen van gisteren. De AEX daalde met 2,5%. Een herstel van minder dan 0,9% wijst op een voortzetting van de neergaande trend.

Euro/dollar -0,2% op 1,2216. Pond/dollar -0,2% op 1,3431. Euro/yuan -0,1% op 7,9893. Duitse Bunds -0,01 op min 0,59%. US Bonds -0,02 op 0,92%.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15603 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ AEX heeft ruimte voor verdere daling ”

Terug naar het nieuws overzicht