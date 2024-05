AEX heeft wat meer ruimte

De AEX weet wat meer technische ruimte op te bouwen voor een stijging, waar sprake van zal zijn als uitspraken van de Fed later deze week positief kunnen worden uitgelegd.

“Een combinatie van de sterke stijging in de vraag naar energie, aangewakkerd door kunstmatige intelligentie, de hogere energiebehoeften van een groeiende middenklasse in opkomende markteconomieën, toenemende geopolitieke spanningen en de druk om te decarboniseren, maken dat het mondiale energiesysteem ingrijpend zal (moeten) hervormen. Voor beleggers biedt dit nieuwe energielandschap zowel kansen als verborgen risico’s in verschillende sectoren en beleggingscategorieën, evenals een breed scala aan portefeuille-implicaties”, meent PGIM, de wereldwijde beleggingstak van Prudential Financial met USD 1.300 miljard onder beheer.

Markten

De Amerikaanse futures zijn vrijwel onveranderd in aanloop na de publicatie van de notulen van de Fed. Europa is overwegend lager: AEX -0,1%, DAX -0,4% en Stoxx 50 -0,3%. Azië eveneens vrijwel onveranderd. Alleen Nikkei -0,9% door de rente. Shanghai en Hong Kong vrijwel onveranderd. Euro/dollar 1,0885. Brent -1,2% op 81,44 dollar, omdat de vraag naar olie niet is aangetast door de spanningen in het Midden-Oosten.

